Meteo pazzo, arriva l’anticiclone dall’Africa: al Sud temperature quasi estive

Siamo ancora a gennaio ma in tutta Europa sta già per arrivare la primavera. Secondo ilMeteo.it, l’intero continente sta per essere invasa da un potentissimo anticiclone che misura valori di pressione addirittura di quasi 1050 hpa (un valore molto alto e piuttosto raro).

Da martedì e fino a venerdì pomeriggio l’anticiclone comincerà a proteggere anche l’Italia, regalando giornate soleggiate, con temperature in salita che raggiungeranno valori quasi primaverili al Centro-Sud. 15-17°C sono attesi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, ma anche sul Lazio come ad esempio a Roma (15°C).