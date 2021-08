Miano ripiomba nella paura, ancora spari nella notte

Notte di fuoco a Miano. L’ennesima stesa avvenuta nel quartiere fa ripiombare la zona nel timore di una uova guerra. La segnalazione è giunta ieri in tarda serata: una stesa è avvenuta in vico Secondo del Ponte, zona ‘abbasc Miano’. I colpi sono stati esplosi da una calibro 7,65. Per fortuna nessun ferito anche se sono stati colpiti diversi balconi. La zona era stata già ‘teatro’ di un precedente raid armato il mese scorso quando l’obiettivo dei sicari era stata l’abitazione di un ras legato al gruppo guidato da Matteo Balzano e Salvatore Scarpellini.

Da tempo il gruppo di ‘abbasc Miano’ o quanto meno i suoi reduci devono fronteggiare i Cifrone della parte alta del quartiere mentre da qualche mese si era affacciato sulla scena criminale un altro gruppo, di stanza a Marianella, recentemente smantellato per una vicenda estorsiva. Le indagini sono affidate alla squadra mobile e agli uomini del commissariato Scampia (guidato da Giovanni Mandato)