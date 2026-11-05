Minaccia l’ex tramite le videochiamate, beccato il detenuto a Poggioreale

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Dalla cella del carcere di Poggioreale ha continuato a minacciare la sua ex con un cellulare illegalmente detenuto. Lo faceva con delle videochiamate, con messaggi tramite WhatsApp. Ma la vittima ha denunciato tutto. Ha fatto scattare la perquisizione e il cellulare è stato effettivamente ritrovato.

Un 43enne era detenuto per un’altra causa ed ora i carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno eseguito, a suo carico, un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere. L’uso di telefoni illegalmente detenuti è da tempo nel mirino della Procura di Napoli.

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Pochi giorni fa è stata presentata una iniziativa pilota, a cura del Dap, relativa all’installazione di strumenti di blocco di tali comunicazioni nel carcere di Secondigliano.