Mondiali 2026, come funziona il regolamento per la qualificazione

PUBBLICITÀ

Per la Coppa del Mondo Fifa 2026, la fase europea prevede che solo la prima classificata di ogni girone ottenga l’accesso diretto alla fase finale. Nella zona UEFA i gruppi sono 12: le 12 vincitrici volano subito al Mondiale. Le seconde classificate, invece, insieme ad alcune selezioni scelte tramite la UEFA Nations League, dovranno passare per i playoff di marzo 2026, che metteranno in palio gli ultimi posti disponibili per la competizione in Nord America.

IL GIRONE DELL’ ITALIA E LA CORSA CON LA NORVEGIA

L’Italia è inserita nel girone I insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Attualmente gli Azzurri si trovano al secondo posto, a tre punti di distanza dalla Norvegia capolista. A pesare è soprattutto la differenza reti, con i norvegesi a quota +26 e la nostra Nazionale ferma a +10. Questo scarto enorme significa che, anche in caso di arrivo a pari punti, la Norvegia avrebbe comunque la meglio, essendo in vantaggio nel principale criterio di spareggio, appunto la differenza reti complessiva.

PUBBLICITÀ

COME PUO’ QUALIFICARSI DIRETTAMENTE L’ITALIA

Per evitare i playoff e conquistare il primo posto nel girone, l‘Italia ha una sola strada: vincere e sperare. La Norvegia non deve vincere la sua prossima partita contro l’Estonia. Solo in quel caso gli Azzurri, superando la Moldavia e poi i norvegesi a San Siro, potrebbero ribaltare la situazione. Se invece la Norvegia dovesse battere l’Estonia, porterebbe a +6 punti, rendendo impossibile colmare il distacco. Per superarla, infatti, l’Italia dovrebbe non solo vincere entrambe le sfide rimanenti, ma anche recuperare 16-19 goldi differenza.

LA RIMONTA E’ QUASI UN MIRAGGIO

Le condizioni necessarie per il sorpasso rendono la missione azzurra complicata: Serve un pareggio, o una sconfitta della Norvegia contro l’Estonia. L‘Italia deve vincere contro la Moldavia e contro la Norvegia, per ridurre il divario nella differenza reti. In caso di pari punti, il confronto numerico rimarrebbe a favore della Norvegia

IL “FAVORE” DELL’ESTONIA

L’unico scenario che può riaprire la corsa è un risultato positivo dell’Estonia contro la Norvegia. Se gli estoni, dovessero vincere, l’Italia potrebbe agganciare i norvegesi in classifica vincendo le ultime due partite. Anche un pareggio a Oslo cambierebbe le carte in tavola: l’Italia resterebbe a un solo punto di distanza, e basterebbe una vittoria a San Siro per il completare il sorpasso.

I PLAYOFF DI MARZO

Se il primo posto dovesse sfumare, l’Italia avrebbe comunque la garanzia di partecipare ai playoff, già assicurati dal secondo posto nel girone. In quella fase le seconde classificate si sfideranno in quattro mini tornei da quattro squadre, con semifinali e finale a gare secca: solo le vincitrici di ciascun percorso staccheranno il biglietto per il mondiale.