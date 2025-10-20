Dramma nel carcere di Avellino, trovato morto un 29enne

PUBBLICITÀ

Un 29enne nordafricano si è tolto la vita la notte scorsa nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo riferisce il segretario generale dell Uilpa Penitenziaia, Gennarino De Fazio. Il giovane, affetto da patologie psichiatriche, si è impiccato nella sua cella . A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi degli agenti in servizio e dei sanitari.

“Servono subito provvedimenti deflattivi del sovraffollamento carcerario -dichiara De Fazio-, potenziare gli organici e garantire l’assistenza sanitaria”. Nella Casa circondariale irpina il sovraffollamento è del 32 per cento ( 286 detenuti per 216 posti), mentre l’organico della Polizia penitenziaria è al di sotto del 40 per cento (141 agenti sui 231 previsti dalla pianta organica).

Morti 2 detenuti nel carcere di Poggioreale, la denuncia del Garante

“Si continua a morire di carcere e in carcere. Restando a Poggioreale, dall’inizio dell’anno si sono verificati 2 suicidi, 25 tentativi di suicidio, 202 atti di autolesionismo, 3 decessi per cause da accertare e 9 decessi per cause naturali“. Lo denuncia Samuele Ciambriello, Garante Campano delle persone private della libertà personale, che parla degli ultimi due casi, l’ultimo dei quali solo poche ore fa.

Morti a Poggioreale, la denuncia del Garante Ciambriello

“Il ventisettenne Konte Allhaje, entrato in carcere nel mese di ottobre 2024, in data 30 settembre 2025 dal carcere di Poggioreale viene ricoverato all’Ospedale Cardarelli e poi trasferito al Cotugno, in data 3 ottobre, per una grave forma di Tubercolosi, morendovi in ​​data 10 ottobre 2025. Il Magistrato ha predisposto l’autopsia per comprovare il motivo del decesso“, sottolinea Ciambriello.

E poi “nella nottata di oggi, sempre a Poggioreale, un detenuto italiano di quarantuno anni è deceduto per causa ancora da accertare. La salma è stata trasferita, nell’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli, per l’autopsia“.