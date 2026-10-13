Movida a Napoli, arriva la stretta sull’alcol e sugli orari dei locali

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È stata firmata dal sindaco Gaetano Manfredi l’Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari degli esercizi commerciali e le modalità di somministrazione di bevande nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Il provvedimento, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 6 luglio 2026, si è reso necessario per contemperare la libertà di iniziativa economica con il diritto fondamentale alla salute, alla tranquillità e al riposo dei residenti.

Quando sarà in vigore l’ordinanza sulla Movida

L’ordinanza sarà in vigore dal 16 ottobre 2026 al 16 novembre 2026 ed è l’esito di un articolato percorso di ascolto e consultazione che ha coinvolto residenti, esercenti e associazioni di categoria, integrato dalle rilevazioni e relazioni di servizio effettuate dalle Unità Operative della Polizia Locale.

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Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di esercizi pubblici di somministrazione, esercizi di vicinato, attività artigianali con preparazione di alimenti/bevande per asporto e distributori automatici situati nelle zone individuate:

Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche:

Tutti i giorni, dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Orari massimi di chiusura:

Dalla domenica al giovedì: chiusura entro le ore 01:00 del giorno successivo.

Il venerdì: chiusura entro le ore 02:00 del giorno successivo.

Il sabato: chiusura entro le ore 03:00 del giorno successivo. (Le operazioni di riordino e pulizia devono concludersi tassativamente entro l’orario di chiusura indicato).

Le restrizioni si applicano nelle seguenti aree omogenee cittadine:

Municipalità I: Quadrilatero Baretti Chiaia, Via Santa Caterina a Chiaia, Via Filangieri, Piazza San Luigi, Via Francesco Petrarca.

Municipalità II: Quartieri Spagnoli, Centro Storico Antico, Via Bellini, Via Carlo Doria, Via Micco Spadaro.

Municipalità III: Viale dei Pini, Viale dei Tigli.

Municipalità V: Area Vomero, Piazza Luigi Vanvitelli, Via Alessandro Scarlatti, Via E. Alvino (tratto Scarlatti-Solimena), Via G.

Merliani (tratto Cimarosa-Solimena), Via Luca Giordano, Via Aniello Falcone.

Municipalità X (Bagnoli/Fuorigrotta): Area Bagnoli-Fuorigrotta, Via G.B. Marino, Via Lepanto, Via Cariteo.

Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

In caso di reiterazione delle inosservanze, si procederà alla sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni e nei casi più gravi alla successiva revoca del titolo autorizzatorio.

L’Amministrazione comunale effettuerà verifiche periodiche sull’impatto delle misure adottate, riservandosi la possibilità di adeguare o rinnovare le disposizioni al termine del periodo di sperimentazione.