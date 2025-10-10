PUBBLICITÀ
Napoli. Bidoni per la differenziata stoccati in un terreno, padre e figlio nei guai

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale hanno sequestrato un terreno di circa 800 metri quadrati situato in via Sant’Ignazio di Loyola, dove erano stati stoccati circa un migliaio di bidoni destinati
alla raccolta differenziata porta a porta. I contenitori, forniti da Asia in comodato d’uso, erano destinati a diversi condomini della zona, ma erano stati accumulati in modo improprio all’interno dell’area.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. In particolare, all’interno del terreno era stata realizzata una piattaforma in cemento, nonostante l’area ricada in una zona non edificabile e sottoposta a vincolo ambientale. Inoltre,
senza autorizzazione erano stati creati varchi carrabili.

A seguito delle verifiche, due uomini – padre e figlio – sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazioni delle norme edilizie.

