Momenti di paura a Napoli. Vuole pagare la colazione 30 centesimi, poi sfregia il volto della cassiera con le monete

Voleva fare una colazione abbondante al bar con soli 30 centesimi, ma alla richiesta del prezzo giusto ha reagito con violenza. Autrice dell’insolito episodio una 35enne nigeriana, che è entrata in un bar nei pressi della Stazione Centrale di Napoli per fare colazione. Lì ha consumato cornetto e cappuccino, che voleva pagare soltanto 30 centesimi. La cassiera, però, le spiega che la cifra non basta scatenando le furiosa reazione della donna.

Dopo i tentativi di spiegazioni, infatti, la dipendente è stata colpita dalla 35enne che le ha gettato le monete sul viso da brevissima distanza, ‘sfregiandole’ il volto. L’intervento dei poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ha evitato che la situazione degenerasse.

La ‘vittima’ è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Betania per curare le ferite riportate.