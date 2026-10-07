Napoli, controlli della Polizia: cinque arresti tra aggressioni, furti e droga

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Cinque arresti eseguiti dalla Polizia di Stato tra Napoli e Torre del Greco nell’ambito dei controlli del territorio. Gli interventi hanno riguardato episodi diversi: dalla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al furto di un cellulare ai danni di un turista sulla Circumvesuviana, fino alla detenzione di droga e alla scoperta di una pistola con matricola abrasa.

Piazza Carlo III, aggredisce gli agenti durante il controllo

Nella serata del 6 ottobre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un 19enne mentre transitavano in piazza Carlo III.

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Durante le operazioni di identificazione, il giovane avrebbe iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro gli operatori e passando successivamente all’aggressione fisica. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Ruba il cellulare a un turista sulla Circumvesuviana

Un altro arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia Ferroviaria per la Campania. Un uomo di 63 anni è stato arrestato per furto con destrezza.

I poliziotti, durante un servizio di scorta, lo hanno notato alla stazione di Pompei. Secondo la ricostruzione della Polizia, approfittando dell’affollamento sulla banchina, l’uomo si sarebbe posizionato alle spalle di un turista, seguendolo poi a bordo di un treno EAV della linea Napoli-Sorrento.

Una volta sul convoglio, avrebbe sfilato il telefono dalla tasca dei pantaloni del turista. Poco prima della chiusura delle porte, sarebbe poi sceso dal treno nel tentativo di allontanarsi.

Gli agenti lo hanno però raggiunto e bloccato, trovandolo ancora in possesso del cellulare appena sottratto. La refurtiva è stata quindi restituita al legittimo proprietario.

Piazza Cavour, in auto 540 grammi di marijuana

Nella serata del 6 ottobre, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 34enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio in piazza Cavour, hanno fermato un’auto con a bordo l’uomo, che si sarebbe mostrato da subito insofferente al controllo.

Gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di 1.260 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. All’interno della vettura, invece, i poliziotti hanno trovato circa 540 grammi di marijuana.

Il 34enne è stato quindi arrestato dal personale operante.

Torre del Greco, pistola con matricola abrasa e droga

A Torre del Greco la Polizia di Stato ha eseguito due distinti arresti nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli contro la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso della mattinata, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un 37enne. Durante la perquisizione, nella camera da letto è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 9×21 con matricola abrasa. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.

Nel pomeriggio, invece, gli stessi poliziotti hanno notato un 23enne mentre, in cambio di una banconota, avrebbe consegnato qualcosa a una persona arrivata a bordo di uno scooter.

Gli operatori sono intervenuti, bloccando l’acquirente, che è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish appena acquistato. Il 23enne è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione, dove gli agenti hanno trovato 11 bustine di marijuana, per un peso complessivo di circa 16 grammi, due involucri di hashish, materiale per il confezionamento e 30 euro.

Anche il 23enne è stato arrestato, in questo caso per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.