Aurelio de Laurentiis indagato dalla Procura di Napoli: l’accusa è falso in bilancio

Aurelio de Laurentiis e altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione del Napoli sono indagati per falso in bilancio nell’ambito del trasferimento di Victor Osimhen. La Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Napoli, ha effettuato una serie di perquisizioni tra Castel Volturno, Roma e in Francia per verifiche sul contratto che era già finito nel mirino della Procura Federale nel caso plusvalenze, che poi aveva escluso illeciti da parte del club azzurro.

Osimhen era stato acquistato nell’estate del 2020 dal Lille, nell’affare erano entrati anche Karnezis e i giovani Manzi, Palmieri e Liguori. Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri.

La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Un’operazione costata 76 milioni di euro e che aveva coinvolto, con direzione inversa, alcuni calciatori tra Primavera e prima squadra come il portiere Karnezis, trasferimenti che erano finiti nell’indagine del caso plusvalenze.

L’accusa – Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il contratto del nigeriano. Un’inchiesta che – come riportato dall’edizione online de Il Mattino – punta a svolgere verifiche sulla compravendita dell’asso nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli.

Sono in corso perquisizioni a Napoli, Roma e Lille, e oltre ai vertici del Consiglio d’amministrazione del club campano, risulta indagato anche il presidente della società Aurelio De Laurentiis