Napoli, gli esami confermano la gravità degli infortuni di Rrahmani e Politano

Brutte notizie per Antonio Conte dopo la sfida contro il Sassuolo. La SSC Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti acciaccati dall’ultimo impegno di campionato.

Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha fatto sapere che entrambi i calciatori sono stati visitati presso il Pineta Grande Hospital, dove sono state riscontrate due lesioni muscolari.

Per Matteo Politano gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Per Amir Rrahmani, invece, si tratta di una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I due giocatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del Napoli.

I tempi di recupero

Al momento la società non ha fornito tempistiche ufficiali sul rientro in campo, ma in base alla tipologia degli infortuni è possibile ipotizzare alcuni scenari.

Per Rrahmani, difensore centrale e punto fermo della retroguardia azzurra, i tempi di recupero potrebbero oscillare tra le due e le quattro settimane, a seconda della risposta alle terapie.

Più variabile la situazione di Politano. Molto dipenderà dal grado della lesione:

basso grado : circa due settimane di stop;

medio grado : tempi che possono arrivare fino a quattro settimane ;

alto grado: recupero più lungo, anche diversi mesi nei casi più complessi.

Emergenza per Conte

Le assenze di Politano e Rrahmani arrivano in un momento delicato della stagione, con il Napoli impegnato su più fronti. Conte dovrà ora valutare soluzioni alternative, gestendo le rotazioni e monitorando quotidianamente le condizioni dei due azzurri, con l’obiettivo di recuperarli senza forzature.

La speranza dell’ambiente partenopeo è che lo stop sia contenuto e che entrambi possano tornare a disposizione il prima possibile. In un Napoli già alle prese con un calendario fitto, ogni infortunio pesa come un macigno.