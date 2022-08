Curve a 30 euro per Napoli-Monza, i tifosi contro Adl: “Così non si riempie lo stadio”

A partire dalle 15 di quest’oggi sarà possibile acquista i biglietti per il match di campionato Napoli-Monza, esordio stagionale al Maradona per gli azzurri. La gara si disputerà domenica 21 agosto alle 18.30.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento gli anelli inferiori delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

La polemica dei tifosi

Non sono mancate le polemiche social da parte dei tifosi. In molti, infatti, ritengono che il prezzo per un biglietto in curva sia troppo alto. “Curve a 30 euro per il Monza in casa? Ma stiamo scherzando?” si legge su Facebook.

“Semplicemente vi sta costringendo ad abbonarvi allo stadio, perché con un abbonamento la media è di 15 euro nella curva e se lo fai in coppia anche meno”, “Così non riempie lo stadio” è la considerazione di alcuni tifosi. “Mi sembra giusto dopo la campagna acquisti faraonica i 30 euro sono ben spesi! E poi si va a vincere il tricolore” il commento ironico di un altro tifoso. “Le curve vanno sempre messe a massimo 15 euro…. punto” si legge ancora.

Tra i tanti commenti di contestazione, c’è anche quello di chi difende la scelta societaria: “Fa bene a mantenere i prezzi alti, abbonatevi e il biglietto ti costa 16 euro…” o ancora “Ragazzi una domanda: ma perché non fate voi i presidenti? Vedo che siete tutti più esperti di ADL…a chiacchiere però; avete i soldi di ADL? Avete l’esperienza di ADL? Siete mai stati presidenti di una squadra di calcio? No? Allora ‘tutte chiacchiere’. Fino a quando sono chiacchiere ok, per discutere tipo come si fa al bar, ma secondo me questo continuo ‘A16’, questo continuo ‘vai via’ ecc… è alquanto patetico! A meno che qualcuno che lo vuole ‘mandare via’ abbia i mezzi e le palle per sostituirlo, e fare meglio di lui”.