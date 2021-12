Tentano rapina nell’area di servizio a Napoli, ma hanno la pistola giocattolo: arrestati

Nell’area di servizio Masseria, in direzione nord dell’autostrada A/1, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli e della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, hanno arrestato in flagranza due persone, in concorso tra loro. I due sono finiti in manette per tentata rapina e ricettazione.

I poliziotti hanno notato due giovani che si intrattenevano all’esterno dei locali, pronti ad accedere nel punto ristoro. Uno dei due teneva la mano destra all’altezza della cinta dei pantaloni, come per nascondere qualcosa.

Intervenuti, gli agenti gli hanno trovato addosso una pistola giocattolo priva del tappo rosso completa di caricatore. Inoltre, anche 6 cartucce a salve e un’ingente somma di denaro. I due giovani, residenti nei comuni di Boscoreale e Scafati, erano arrivati nell’area di servizio a bordo di motorino rubato.