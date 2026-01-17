Napoli-Sassuolo: Conte ne cambia 4, novità assoluta dal 1′ minuto

PUBBLICITÀ

Napoli-Sassuolo sta per iniziare. Tra meno di un’ora gli azzurri sfideranno la formazione emiliana allo Stadio Maradona. Antonio Conte ha sciolto ogni riserva, annunciando gli 11 titolari del match.

Neres non sarà della gara, come annunciato dalla stessa società in un comunicato ufficiale.

Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3); Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Hojlund, Elmas. All.Conte

SASSUOLO (4-3-3); Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Lipani, Matic, Vranckx, Fadera, Pinamonti, Laurienté. All.Grosso

Il momento delicato degli azzurri

Napoli-Sassuolo è il match valido per la 21esima giornata di Serie A. I ragazzi di Conte sono reduci da un periodo difficile, e la testa della classifica è lontana ormai ben 6 lunghezze.

Negli ultimi 3 incontri ufficiali, i partenopei hanno ottenuto solo pareggi, venendo bloccati tra le mura amiche da formazioni quali Verona e Parma. Il tutto intervallato dall’ottimo 2 a 2 di San Siro contro la capolista Inter.

Questi ultimi risultati, a tratti sorprendenti hanno rallentato la corsa scudetto del Napoli, che si ritrova inchiodato a quota 40 punti e deve guardarsi le spalle dal duo Juventus-Roma che insegue a quota 39.

Tornare alla vittoria sarà di fondamentale importanza per i partenopei, che nel corso dei prossimi giorni saranno impegnati nelle delicatissime sfide contro Copenaghen e Juventus, nel quale si capirà di più sul futuro della stagione azzurra.

Napoli-Sassuolo: i precedenti sorridono agli azzurri

Napoli-Sassuolo nel corso della storia si è disputata appena 11 volte all’ombra del Vesuvio. I precedenti tra le due compagini in questione sono in netto favore degli azzurri, che vantano 8 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta. L’unico trionfo neroverde a Napoli risale infatti alla stagione 2020-2021, quando l’allora Sassuolo di Roberto De Zerbi si impose per 0-2 con reti di Locatelli e Maxime Lopez.

In generale tra casa e trasferta, i partenopei sono reduci da una striscia di 6 vittorie consecutive contro gli emiliani. Non ci resta che attendere l’inizio di questa fantastica sfida.