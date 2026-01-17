Napoli-Sassuolo: Lobotka eroe a sorpresa, azzurri avanti a fine primo tempo

Si è conclusa la prima frazione di gioco di Napoli-Sassuolo. Gli azzurri sono avanti per 1 a 0 grazie alla rete inattesa di Stanislav Lobotka.
Napoli-Sassuolo: la sintesi del primo tempo
Gli azzurri partono forte, con grande determinazione e sbloccano il risultato al settimo minuto di gioco, grazie a Lobotka. Lo slovacco, ne approfitta, a seguito di una conclusione in porta di Elmas ed insacca di prima col piattone interno, ritrovando la rete a distanza di oltre 3 anni. L’ultima rete del centrocampista azzurro in serie A risale infatti alla stagione 2022-2023, in un Verona-Napoli terminato in favore degli azzurri con risultato finale di 2 a 5.
Il Sassuolo prova a reagire, impensierendo in un paio di occasioni la difesa azzurra, grazie alla qualità degli esterni. Il Napoli però tiene botta e contiene il forcing neroverde.
La gara resta comunque del tutto aperta, in vista di un secondo tempo ove il Napoli cercherà di consolidare il risultato, e il Sassuolo insisterà per tentare l’insperato pareggio.