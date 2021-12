Folla a Napoli per lo shopping di Natale, si rischia la chiusura delle strade

In queste ore le strade di Napoli sono prese d’assalto da turisti e da tante persone in cerca degli ultimi acquisti natalizi. Per questo motivo venerdì il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che prevede misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento in alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie.

Dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in alcune strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, è prevista l’interdizione di alcune strade di Napoli per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private.

Strade e piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo delle festività natalizie

1. via Alabardieri;

2. via C. Poerio;

3. vico Satriano;

4. vico Belledonne a Chiaia;

5. vicoletto Belledonne;

6. via Cavallerizza;

7. via Bisignano;

8. piazzetta Rodinò;

9. via Ferrigni;

10. via Fiorelli;

11. vico dei Sospiri;

12. vico II Alabardieri;

13. piazza Bellini;

14. via Santa Maria di Costantinopoli;

15. via Port’Alba;

16. via San Sebastiano;

17. via San Pietro a Majella;

18. piazza Miraglia;

19. piazzetta Nilo;

20. piazza San Domenico Maggiore;

21. via G. Paladino;

22. via Mezzocannone;

23. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;

24. via De Marinis;

25. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;

26. via F. S. Gargiulo;

27. via Candelora;

28. largo Baracche;

29. vico Lungo Teatro Nuovo;

30. vico Figurelle a Monte Calvario;

31. vico Due Porte a Toledo.

BOOM DI PRESENZA DALL’IMMACOLATA

Con l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, iniziava “ufficialmente” le festività natalizie e Napoli, con particolare riferimento al suo centro storico. In queste ore la citta è piena di turisti, complice anche il meteo e la grande voglia di tornare alla normalità. Da San Gregorio Armeno al Vomero, le strade della città stanno cominciando a riempirsi. Non solo turisti ma anche cittadini vogliosi di normalità, impegnati a trovare il regalo perfetto per i propri cari