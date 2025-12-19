PUBBLICITÀ
HomeCronacaBeccato a spacciare mentre è ai domiciliari, arresto bis a Napoli
CronacaCronaca locale

Beccato a spacciare mentre è ai domiciliari, arresto bis a Napoli

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Beccato a spacciare mentre è ai domiciliari, arresto bis a Napoli
Francesco Autiero
PUBBLICITÀ

Repetita Iuvant dicevano i latini. Chissà se questa citazione così famosa è conosciuta da Francesco Autiero 47enne di San Pietro a Patierno arrestato lo scorso 2 dicembre e ricascatoci quest’oggi. Ad arrestarlo nuovamente sempre loro, gli uomini della squadra Investigativa ed Operativa del Commissariato Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro e coordinati sul campo dall’ispettore Luca Boccia): I ‘fantasmi’ lo hanno arrestato con le accuse di evasione e spaccio di stupefacenti.

Gli agenti si erano portati presso la sua abitazione dove si trovava ai domiciliari per riconsegnargli i sui telefoni cellulari sequestrati nel corso della prima operazione, ed in quella occasione si sono accorti non solo che Autiero non si trovava in casa ma in strada, ma che addirittura stava spacciando cocaina. Fermato dalla polizia, è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale per l’udienza di convalida dell’arresto. Nel blitz di due settimane fa i poliziotti lo avevano bloccato con 7 involucri di cocaina in viale IV aprile nei pressi dell’ufficio postale di zona.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati