Beccato a spacciare mentre è ai domiciliari, arresto bis a Napoli

Repetita Iuvant dicevano i latini. Chissà se questa citazione così famosa è conosciuta da Francesco Autiero 47enne di San Pietro a Patierno arrestato lo scorso 2 dicembre e ricascatoci quest’oggi. Ad arrestarlo nuovamente sempre loro, gli uomini della squadra Investigativa ed Operativa del Commissariato Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro e coordinati sul campo dall’ispettore Luca Boccia): I ‘fantasmi’ lo hanno arrestato con le accuse di evasione e spaccio di stupefacenti.

Gli agenti si erano portati presso la sua abitazione dove si trovava ai domiciliari per riconsegnargli i sui telefoni cellulari sequestrati nel corso della prima operazione, ed in quella occasione si sono accorti non solo che Autiero non si trovava in casa ma in strada, ma che addirittura stava spacciando cocaina. Fermato dalla polizia, è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale per l’udienza di convalida dell’arresto. Nel blitz di due settimane fa i poliziotti lo avevano bloccato con 7 involucri di cocaina in viale IV aprile nei pressi dell’ufficio postale di zona.

