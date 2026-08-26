Napoli, tensione tra De Laurentiis e ultras: la Questura boccia il divieto generalizzato degli striscioni

PUBBLICITÀ

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e la tifoseria organizzata del Napoli torna al centro dell’attenzione con il campionato già iniziato. Al centro della discussione c’è una questione apparentemente legata all’organizzazione dello stadio, ma che in realtà coinvolge anche il delicato equilibrio tra società, tifosi e istituzioni.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il presidente del Napoli avrebbe manifestato l’intenzione di impedire l’esposizione degli striscioni dei gruppi ultras durante le partite interne. L’obiettivo sarebbe stato quello di trasformare gli spazi normalmente occupati dai messaggi della tifoseria in aree dedicate alla visibilità commerciale del club e dei suoi partner. L’idea, secondo le ricostruzioni, sarebbe quella di dare al Maradona un’impostazione più vicina a quella degli stadi utilizzati nelle grandi competizioni europee, con una presenza pubblicitaria maggiormente uniforme sugli spalti.

PUBBLICITÀ

La proposta, tuttavia, non avrebbe trovato il via libera della Questura. Durante un confronto dedicato alla gestione dell’ordine pubblico, le autorità avrebbero manifestato la propria contrarietà a un provvedimento valido indistintamente per tutti gli striscioni. La linea emersa sarebbe invece quella di intervenire esclusivamente nei casi in cui i materiali esposti non rispettino le disposizioni previste.

La vicenda riaccende inevitabilmente anche il tema dei rapporti tra De Laurentiis e una parte della tifoseria azzurra. Negli ultimi anni il confronto tra il presidente e i gruppi organizzati è stato spesso caratterizzato da momenti di forte distanza. La situazione era apparsa particolarmente delicata già nel periodo precedente alla conquista del terzo scudetto, quando allo stadio non erano mancate contestazioni nei confronti della proprietà. Successivamente ci furono momenti di dialogo, ma il rapporto non è mai diventato definitivamente stabile.

Il campionato è quindi iniziato con un clima tutt’altro che disteso sugli spalti del Maradona. Da una parte c’è una società che sembra voler rafforzare il controllo sull’immagine e sull’organizzazione dello stadio; dall’altra ci sono gruppi di tifosi che considerano striscioni, bandiere e altri simboli una componente fondamentale della cultura del tifo.

La posizione della Questura introduce dunque un limite importante alla volontà del club: non sarebbe possibile eliminare indiscriminatamente gli striscioni autorizzati, mentre resterebbe pienamente possibile bloccare quelli che non rispettano le norme.

La questione, quindi, non sembra destinata a chiudersi rapidamente. Il rapporto tra Napoli e tifoseria organizzata resta uno degli aspetti più delicati della gestione del club e la discussione sugli striscioni rischia di diventare un nuovo capitolo di un confronto che dura ormai da diversi anni. Le prossime partite casalinghe potrebbero così rappresentare un banco di prova per capire quale sarà il nuovo equilibrio tra la società e il pubblico del Maradona.