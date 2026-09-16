Napoli, tentata rapina finisce male: uno dei tre cade dallo scooter e muore

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Un 26enne napoletano è morto per i gravi traumi riportati dopo essere caduto da uno scooter a bordo del quale viaggiava con altre due persone. L’episodio è avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2 in via nuova detta Casoria nel quartiere San Pietro a Patierno, a Napoli, dove l’uomo si trovava in sella al motociclo con altre due persone. A riportare la notizia in anteprima, Il Mattino.

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine sembra che i centauri subito dopo aver tentato una rapina stessero fuggendo a grande velocità sulla strada dove il conducente ha perso il controllo. Uno dei tre uomini che indossavano caschi integrali è caduto sull’asfalto riportando un grave trauma toracico, per il quale è deceduto all’ospedale del Mare.

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La vittima si chiama Antonio Nardi, nato il 07/09/2000.