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Napoli, tentata rapina finisce male: uno dei tre cade dallo scooter e muore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Napoli, tentata rapina finisce male: uno dei tre cade dallo scooter e muore
Napoli, tentata rapina finisce male: uno dei tre cade dallo scooter e muore
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Un 26enne napoletano è morto per i gravi traumi riportati dopo essere caduto da uno scooter a bordo del quale viaggiava con altre due persone. L’episodio è avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2 in via nuova detta Casoria nel quartiere San Pietro a Patierno, a Napoli, dove l’uomo si trovava in sella al motociclo con altre due persone. A riportare la notizia in anteprima, Il Mattino.

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine sembra che i centauri subito dopo aver tentato una rapina stessero fuggendo a grande velocità sulla strada dove il conducente ha perso il controllo. Uno dei tre uomini che indossavano caschi integrali è caduto sull’asfalto riportando un grave trauma toracico, per il quale è deceduto all’ospedale del Mare.

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La vittima si chiama Antonio Nardi, nato il 07/09/2000.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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