Morto dopo la tentata rapina a Napoli, si indaga sull’incidente dell’ex pizzaiolo

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Non si esclude che Antonio Nardi fosse in fuga dopo avere preso parte a una rapina. Il 26enne è morto ieri a Napoli dopo essere caduto dal motorino sul quale viaggiavano anche altre due persone. Il grave incidente è avvenuto la notte tra il 15 e il 16 settembre nella zona di San Pietro a Patierno. Nardi è finito contro un palo dell’illuminazione e i traumi riportati nell’impatto sono stati fatali. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Napoli che stanno ora ricostruendo l’accaduto, cercando di fare luce anche sul presunto antefatto criminale. L’ex pizzaiolo aveva partecipato a un percorso di riabilitazione in un istituto penale per minori.