Napoli-Torino: tante novità per gli azzurri, Conte sorprende tutti

Questa sera alle 20:45 andrà in scena Napoli-Torino, partita che vale come oro da entrambe i lati. Infatti gli azzurri lottano per la Champions League e, dopo il pareggio della Roma nel match contro la Juventus, gli uomini di Conte proveranno ad allungare ulteriormente sui giallorossi e ad accorciare sul Milan, attualmente a quota 57. Discorso differente per il Torino che, trovandosi al quattordicesimo posto, tenterà di portare a casa i tre punti e portarsi momentaneamente a -1 dalla Lazio di Maurizio Sarri. Inoltre al Maradona questa sera ci sarà un ritorno che farà scaldare il cuore di tutti i napoletani e non solo; quello del Cholito Simeone, che con la maglia del Napoli ha stretto un rapporto quasi viscerale, complice anche la presenza della moglie di origini Campane.

Formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Spinazzola, Gilmour, Elmas, Vergara, Alisson Santos, Hojlund.

Torino (3-5-2): Paleari, Coco, Ismajili, Ebosse, Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador, Zapata, Simeone.

Napoli-Torino: curiosità e statistiche

Sono 79 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli: bilancio di 32 successi azzurri (ultimo 2-0, Serie A 2024/25), 35 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 12 vittorie granata (l’ultima 1-2, Serie A 2008/09). Torino senza vittorie a Napoli dal 17 maggio 2009 quando finì 1-2 per i granata, poi 13 sfide in Campania con 8 vittorie azzurre e 5 pareggi.

L’ultima rete inviolata degli azzurri risale al 17 gennaio scorso (Napoli- Sassuolo 1-0, Serie A). Napoli che, è anche la squadra della Serie A 2025/26 che ha concesso più rigori agli avversari (8). Passando all’altra sponda, era dalla stagione 2020/21 che il Torino non raccoglieva meno punti rispetto a questa stagione di Serie A. In quella occasione, dopo 27 giornate i granata erano a quota 24 punti in classifica. Solo il Verona (48) ha subito più reti del Torino (47) nella Serie A 2025/26. La sfida è accesa anche tra gli allenatori, infatti Antonio Conte e Roberto D’Aversa si apprestano ad affrontarsi per la sesta volta: nei 5 precedenti Conte imbattuto con 4 vittorie ed 1 pareggio.