Napoli ha vissuto una serata di rara intensità scenica ed emotiva in occasione del diciottesimo compleanno di Giuseppe Pirozzi, volto amatissimo della serie Mare Fuori nei panni di “Micciarella”. Un evento privato che ha superato il concetto di festa, trasformandosi in un vero spettacolo dal vivo, capace di catalizzare l’attenzione del mondo dello spettacolo e del lifestyle partenopeo.

Tra gli ospiti, numerosi VIP e volti noti della televisione italiana, con una presenza importante di attori delle serie Mare Fuori, Gomorra le origini, Un posto al sole e della nuova produzione La Preside, a conferma del forte legame tra l’evento e il panorama artistico contemporaneo.

Napoli, una notte da set cinematografico: i 18 anni di Giuseppe Pirozzi diventano un evento-manifesto firmato Antonio Toela

Il concept “C’era una volta a Napule” ha fatto da filo conduttore a un racconto immersivo sospeso tra la New York anni ’50 e l’anima più autentica di Napoli. Un dialogo visivo potente, fatto di luci, architetture scenografiche, riferimenti gangster e richiami simbolici partenopei, che ha trasformato la location in un set cinematografico a tutti gli effetti.

Determinante e centrale l’operato di Antonio Toela, che ha curato event planning e regia creativa dell’intero progetto. La sua firma è stata evidente in ogni fase dell’evento: dalla costruzione narrativa del concept alla gestione dei tempi scenici, dall’impatto visivo degli allestimenti fino al coordinamento dei momenti clou della serata. Antonio Toela ha orchestrato l’evento come un film dal vivo, guidando emozioni, ritmo e sorpresa con una visione chiara e riconoscibile.

La serata è stata arricchita da un percorso food d’eccellenza e da corner esperienziali, integrati in modo armonico nella scenografia senza mai interrompere la narrazione. Il tutto culminato in uno show musicale dal vivo che ha acceso definitivamente l’atmosfera: hanno partecipato cantando Ludo Brusco, Mr Hyde e Andrea Sannino, regalando al pubblico un susseguirsi di emozioni e applausi.

L’evento per i 18 anni di Giuseppe Pirozzi si impone così come uno dei format privati più riusciti e iconici della stagione, non solo per la presenza dei VIP, ma soprattutto per la forte impronta autoriale che lo ha reso unico. Un progetto che conferma Antonio Toela come una delle figure più riconoscibili e visionarie dell’event design contemporaneo, capace di portare Napoli al centro di una narrazione spettacolare, moderna e profondamente identitaria.