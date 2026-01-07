Napoli-Verona: Conte vara il turnover, tante novità nella formazione ufficiale

PUBBLICITÀ

Tra poche ore andrà in scena Napoli-Verona. Al Maradona, gli azzurri sfideranno gli scaligeri in quella che sarà la prima sfida del 2026 tra le mura amiche.

Verso Napoli-Verona: Conte opta per il turnover

In vista di un mese di gennaio super intenso, con 8 sfide in 24 giorni tra campionato e Champions League, mister Conte sta pensando ad alcuni cambi. Le gare come detto saranno tante e tutte di grande intensità ed importanza, proprio per questo poter contare su una rosa ampia, è strettamente necessario.

Nelle ultime quattro gare disputate, gli azzurri hanno toccato poco e nulla nell’11 titolare, che ha dato ampie garanzie a Conte, ma dal match contro il Verona in poi, complice anche qualche acciacco (Neres), si entrerà in pieno regime con le rotazioni.

La possibile formazione del match

In vista di Napoli-Verona, Milinkovic-Savic è sicuro del posto, seppur nei giorni scorsi è stato pienamente recuperato anche Alex Meret. Nella difesa a 3 dovrebbe tornare dal primo minuto Alessandro Buongiorno, a cui era stato preferito nelle ultime gare l’affidabilissimo Juan Jesus. Intoccabili Di Lorenzo e Rrahmani.

A centrocampo potrebbe rifiatare Spinazzola, reduce dall’ottima gara disputata contro la Lazio. Al suo posto è pronto Miguel Gutierrez. Lobotka e McTominay dovranno fare gli straordinari, date le scarse alternative nel ruolo, mentre il ritrovato Politano sarà confermato. Dovrebbero essere confermati anche i vari Elmas ed Hojlund, con Noa Lang pronto a tornare tra i titolari a causa dell’infortunio di Neres.

Napoli-Verona: quante assenze per Conte

L’emergenza azzurra sembra infinita. Nel prossimo match del Napoli, quello contro i ragazzi di mister Zanetti, le assenze saranno ben 9. Oltre ai lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Anguissa, si aggiungono Ambrosino, Vergara, Beukema, Neres e lo squalificato Mazzocchi.

La gara contro il Verona, sarà di fondamentale importanza per il Napoli, che deve rispondere alle vittorie in trasferta di Roma e Juventus e tenere il passo di Inter e Milan verso una lotta scudetto aperta a vari scenari.