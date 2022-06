Narcos campano ucciso a Santo Domingo, voleva sfuggire all’arresto

Potrebbe essere Lucas Garofolo l’uomo ucciso nella Repubblica Dominicana. Il 47enne originario di Agropoli sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco al casello di Las Americas. L’episodio è avvenuto nei pressi del casello di Las Americas nella Repubblica Dominicana. Come riporta il Mattino l’indiscrezione circola da giorni nella città salernitana ed al momento è al vaglio dei legali della famiglia, dunque si attende la conferma ufficiale.

Le indagini su Lucas Garofalo

Le indagini sono arrivate ad Agropoli grazie al lavoro degli investigatori domenicani, che ci hanno messo poco a scoprire che dai documenti rinvenuti sul cadavere non emergeva il luogo di nascita della vittima. Dunque Garofalo, pur essendo in possesso di una carta d’identità per stranieri, e quindi con regolare permesso di residenza nella Repubblica Dominicana, non risultava iscritto Aire.

Il 47enne di Agropoli una decina di anni fa si sarebbe trasferito nella Repubblica Dominicana. Voleva sfuggire ad una condanna definitiva in carcere che avrebbe dovuto scontare per spaccio di sostanze stupefacenti.