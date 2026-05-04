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Primi quattro ricoveri nel nuovo Ospedale di Comunità di Bacoli. Lo ha comunicato il sindaco della cittadina nell’area metropolitana di Napoli, Josi Gerardo Della Ragione, su Facebook.

La struttura, che verrà presentata domani, 5 maggio, sarà dotata di 18 posti letto. I pazienti arrivati in queste ore sono tutti over 65 con patologie che necessitano ulteriore monitoraggio.

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Nasce a Bacoli il nuovo Ospedale di Comunità, il sindaco: “Già attivi per accogliere i pazienti cronici”

«È in funzione! – ha scritto nel posto Della Ragione – Abbiamo avuto i primi quattro ricoveri all’Ospedale di Comunità di Bacoli. E domani lo presentiamo a tutti. È tra i primi OdC già attivi in tutta la provincia di Napoli. Lo visiteremo alle ore 10:30. Per vedere come è stata trasformata la struttura, nel centro storico della nostra città».

«La scopriremo, – ha continuato il sindaco – insieme alla comunità, con il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni. Così aumentiamo i presidi di sanità pubblica sul territorio. Avremo attivi 18 posti letto. E diamo una risposta concreta alla domanda di salute dei pazienti cronici a bassa intensità di cure. Qui, vengono già gestiti pazienti cronici che necessitano di essere monitorati dopo una fase acuta trattata al presidio di Santa Maria delle Grazie».

«Ed è già operativa – ha comunicato il primo cittadino – la Guardia Medica. Abbiamo assicurato a Bacoli una struttura intermedia deputata ad ospitare, con il coordinamento della Centrale Operativa Territoriale (Cot), tutti quei pazienti che dopo la fase critica necessitano comunque di un passaggio in una struttura sanitaria: prima di tornare a casa per una definitiva stabilizzazione e un corretto inquadramento clinico. Si tratta di pazienti con patologie croniche (diabetici, cardiopatici, ipertesi) costretti a ricorrere alle cure dell’ospedale per il riacutizzarsi della malattia».

«Ci vediamo domani – ha concluso Della Ragione – martedì 5 Maggio, alle ore 10:30. Vi chiedo di condividere, di diffondere. Siete tutti invitati per la visita a questa nuova importante conquista per Bacoli. Insieme, per fare sempre meglio. Ringrazio la Regione Campania e l’Asl Napoli 2 Nord. Ringrazio il governatore Roberto Fico ed il direttore sanitario Monica Vanni. Un passo alla volta».

Che cos’è un ospedale di comunità

L’Ospedale di Comunità rappresenta una struttura intermedia tra ospedale e domicilio. La finalità è garantire continuità assistenziale e ridurre ricoveri ospedalieri non necessari. La struttura fa parte di una rete che include anche i presidi di Arzano e Caivano. A regime saranno disponibili 18 posti letto, mentre attualmente ne sono operativi 8.

All’interno sono presenti strumenti diagnostici adeguati per pazienti a bassa complessità clinica. È attivo un punto prelievi con esami analizzati presso il laboratorio di Pozzuoli.

I referti sono consultabili online, facilitando il controllo dei pazienti. La responsabile sanitaria è Loredana Pacelli e la gestione dei pazienti avviene con la Centrale Operativa Territoriale.