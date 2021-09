Doppio appuntamento per la neonata orchestra Athena. Da un’idea folle di Federica Di Vaio e Emiliana Cannavale è nata un’orchestra partenopea tutta al femminile. Potremo ascoltarle il 18 settembre al Lido Varca d’oro nell’ambito della rassegna “Luoghi Non Comuni” in “Woman” un omaggio alle donne nella musica ed il 26 settembre presso gli scavi di Liternum in “Archi dal mondo” un viaggio in lungo e in largo alla scoperta di compositori provenienti da tutto il mondo.

“Questo progetto nasce da un grande rapporto di stima e amicizia che lega le componenti dell’orchestra, nell’intento di ricordare le grandi compositrici ed interpreti dimenticate nel corso della storia. Dato il particolare momento storico ci sentiamo in dovere di sostenere le colleghe afgane dedicando loro il nostro debutto” dice la direttrice Federica Di Vaio.

A sottolineare questo impegno nei due appuntamenti dell’orchestra Athena ci sarà anche uno stand di Emergency, grazie all’immensa disponibilità del Presidente della sezione Campania Dott. Peppino Fiordaliso. “Il nostro obiettivo è creare un ambiente lavorativo stabile e unito, fondato sull’aggregazione e sulla condivisione di un’idea comune, che darà spazio a tutte le musiciste che hanno bisogno di esprimersi, in una città dove è difficile trovare un’opportunità” dice il primo violino Emiliana Cannavale.