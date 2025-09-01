Nasconde l’hashish nella vagina, beccata la moglie del detenuto nel Casertano

PUBBLICITÀ

Una 37enne di Casal di Principe avrebbe tentato di portare 130 grammi di hashish all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo scorso 27 agosto si era presentata al penitenziario per il colloquio con il marito detenuto come riporta CasertaNews. Nel corso dei controlli, effettuati dalla polizia penitenziaria, è stato scoperto che lei aveva nascosto l’involucro contenente la droga all’interno della cavità vaginale.

Per l’episodio era stata arrestata e ristretta agli arresti domiciliari. Il gip Rosaria Dello Stritto ha convalidato l’arresto eseguito ma, accogliendo le richieste del difensore, l’avvocato Mirella Baldascino, ha disposto la misura dell’obbligo di dimora a Casal di Principe, revocando così gli arresti.

PUBBLICITÀ