Truffa sull’assicurazione auto, denunciati il neomelodico e il complice

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Stazione di Fabriano hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due persone nell’agro aversano. Si tratta di un 49enne e un 20enne, quest’ultimo conosciuto sui social per la sua attività di cantante neomelodico. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine è partita dopo la denuncia di un 48enne fabrianese, che aveva risposto a un’inserzione su un social network per una polizza auto a prezzi vantaggiosi. Dopo alcuni contatti telefonici con il presunto assicuratore, l’uomo aveva effettuato due bonifici da 400 euro ciascuno su una carta di credito intestata agli indagati, convinto di aver regolarmente stipulato l’assicurazione.

PUBBLICITÀ

La scoperta della truffa e le indagini

La scoperta della truffa è arrivata pochi giorni dopo, quando, fermato per un controllo stradale, il fabrianese ha appreso dai militari che il suo veicolo non era coperto da alcuna assicurazione. A quel punto è riuscito a bloccare solo uno dei due pagamenti, mentre il finto assicuratore si è reso irreperibile. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per verificare se i due abbiano messo a segno altre truffe con lo stesso modus operandi, anche in altre zone d’Italia.