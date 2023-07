Neonato cade dal fasciatoio, Filippo muore a 6 mesi

PUBBLICITÀ

Un neonato è morto dopo essere caduto dal fasciatoio. Per il piccolo Filippo è stato vano il trasferimento in elisoccorso da Enna all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduto. Si sarebbe trattato di un incidente domestico avvenuto ad Agira. Al Cannizzaro il bimbo di 6 mesi sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Agira Maria Greco, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo – dichiara- Ci stringiamo a loro nel cordoglio”.

Neonato rischia di soffocare col latte materno, salvato dai vigili urbani a Pomigliano D’Arco

Un bambino di cinque mesi, che stava soffocando con il latte materno, è stato soccorso e salvato dai vigili urbani del Comune di Pomigliano d’Arco che gli hanno praticato le manovre di disostruzione e la respirazione artificiale. A soccorrere il piccolo, sono stati alcuni agenti della polizia municipale fermati dalla mamma, in strada, con in braccio il bambino ormai cianotico.

Il piccolo salvato dai vigili urbani

Gli agenti, vista la gravità, hanno soccorso il piccolo, ed il comandante Luigi Maiello gli ha praticato le manovre di disostruzione e la respirazione artificiale. Dopo quelli che sono sembrati ai soccorritori interminabili minuti, il bambino ha rigurgitato il latte e cominciato a piangere. Il piccolo è stato poi affidato alle cure del personale del 118, allertato dagli stessi vigili urbani.

“E’ stato un lavoro di squadra – ha commentato il comandante Maiello – gli agenti sono formati ed addestrati. Io sono istruttore Opsa della Cri, e grazie alla formazione ho potuto dare una mano a questo piccolo che stava rischiando di morire”.