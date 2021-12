Neonato di due mesi morto a Napoli, il giallo: “Colpa di un rigurgito”

Un neonato di appena due mesi è morto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre a Soccavo. Come si legge su Il Mattino, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Il piccolo è stato portato d’urgenza dalla madre presso il distretto 26 dell’Asl Napoli 1 Centro, nel quartiere Soccavo. I sanitari presenti hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno disposto il sequestro della salma del neonato su mandato del pm di turno della Procura di Napoli.

Ad ogni modo sarà l’esame autoptico a chiarire le cause della morte. Al momento, dunque, non si esclude che il decesso possa essere riconducibile a un rigurgito. Gli inquirenti, comunque, non escludono alcuna ipotesi, che al momento sembrano essere tre: quella di una polmonite, di un rigurgito o di una bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Al momento queste sono ipotesi, soltanto l’esame autoptico potrà dare una risposta.