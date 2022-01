Neonato rischia la vita a 31 giorni, volo della speranza Napoli-Genova

Si è concluso nel pomeriggio il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato, da Napoli a Genova, effettuato con un Falcon 900 dell’Aeronautica. Il bimbo ha soli 31 giorni ed è in pericolo di vita. Il volo salva-vita veniva richiesto dalla Prefettura di Napoli, immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. La sala operativa dell’Aeronautica Militare ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. L’Aereonautica può utilizzare i velivoli della Forza Armata che sono pronti, 24 ore su 24, per questo genere di necessità.

DECOLLO PER SALVARE IL NEONATO

Il Falcon 900 del 31° Stormo, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino oggi in tarda mattinata, atterrava all’aeroporto di Genova. In Liguria era pronta un’equipe medica dell’ospedale pediatrico Gaslini”. Inoltre i militari imbarcavano anche l’attrezzatura sanitaria necessaria all’ECMO. Il piccolo necessitava di questa procedura per il trasporto. Quindi dallo scalo ligure il velivolo partiva poco dopo le ore 14 verso l’aeroporto di Capodichino dove imbarcava il piccolo paziente proveniente dall’azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli.

Decollato dallo scalo campano il velivolo è giunto, intorno alle 18:40, all’aeroporto di Genova. Dunque il neonato veniva trasferito in ambulanza all’Ospedale pediatrico Gaslini. Infine il velivolo militare, rientrato all’aeroporto di Ciampino, riprendeva il servizio di prontezza operativa.

IL TRASPORTO URGENTE DELL’AERONATUICA MILITARE

​Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

LA FOTO DEL VOLO