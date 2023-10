Niente neomelodici per il boss Zagaria, rischio sicurezza per i testi

PUBBLICITÀ

Niente musica neomelodica per il boss Michele Zagaria, rischio sicurezza per i testi. Questo è stato deciso dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il Dap ha impugnato un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del boss dei Casalesi riguardante l’acquisto di cd ed un lettore digitale. Come riporta CasertaNews sarebbero stati acquistati, con tutte le cautele del caso, cd confezionati tramite l’impresa di mantenimento e lettori sigillati con nastro adesivo.

“RIFERIMENTI A DINAMICHE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Invece per il Dap, il giudice non avrebbe valutato in concreto l’incidenza diretta di tale attività sulla complessiva organizzazione delle risorse umane in servizio al carcere che oltre alla forma dei dispositivi avrebbero dovuto estendere i controlli anche alla “sicurezza del contenuto” in quanto “tra le richieste dei detenuti, ne figurano talune aventi ad oggetto Cd di cantanti neomelodici, i cui testi contengono anche riferimenti a dinamiche di criminalità organizzata“.

E proprio l’impiego di tali risorse umane nell’espletamento di tali controlli che ha spinto la Cassazione ad accogliere il ricorso. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dunque, dovrà pronunciarsi nuovamente: “Numero di supporti audio di cui è stata fatta richiesta ed alle risorse umane di cui dispone l’amministrazione penitenziaria nell’istituto in cui sta scontando la pena il ricorrente, la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni richieste per consentire l’accesso in sicurezza dei supporti di cui si chiede l’acquisto“.