No al ritiro ma Adl costringe la squadra ad andare a cena: “Champions fondamentale altrimenti…”

Ieri sera si è tenuta la prima cena di squadra in casa Napoli. Sede dell’incontro tra società, calciatori e allenatore è stato l’Hotel Serapide di Pozzuoli. Ognuno è giunto a bordo della propria auto, così come ha fatto Luciano Spalletti che è stato il primo a recarsi al ristorante. Poco dopo è giunto anche il presidentr Aurelio De Laurentiis a bordo di un van nero. Come si legge su areanapoli.it, l’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla netta involuzione mostrata dalla squadra nelle ultime partite. Il patron azzurro ha chiesto a Insigne e company quali fossero i problemi che hanno condizionato le prestazioni delle ultime partite (1 punto contro Fiorentina, Roma ed Empoli).

Il dialogo pare sia stato costruttivo, con il presidente che avrebbe mantenuto toni sereni invitando tutti a concludere nel migliore dei modi il campionato visto l’importanza della qualificazione Champions. Al termine dell’inocntro, ognuno ha fatto rientro presso la propria abitazione.

L’incontro Mertens-Adl

Poco prima del ritrovo a Pozzuoli, ieri sera il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Dries Mertens direttamente a casa del belga. Un dialogo durato un’ora e mezzo circa per parlare sia del presente che del futuro, con la situazione dell’attaccante ancora incerta per via del suo contratto in scadenza a giugno. Si è trattato di un primo approccio e di un segnale importante da parte del patron, che ha voluto parlare direttamente con Mertens, a quattr’occhi. L’idea ora è quella di rivedersi a fine campionato, per sviluppare in maniera più approfondita la questione dell’eventuale rinnovo che ora, a differenza di qualche settimana fa, pare più probabile.