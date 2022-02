Noemi Letizia parla 12 anni dopo la festa a Casoria, nuove rivelazioni su Berlusconi

Noemi Letizia è tornata a parlare del suo rapporto con Silvio Berlusconi. La 30enne è stata intervistata dal giornalista della trasmissione Report, infatti, il servizio è andato in onda ieri sera su Rai 3: “Ho anche pensato di togliermi la vita. Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c’è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando?“. Il caso la vide protagonista nell’aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18 anni a Casoria. Quel giorno a Napoli nord arrivò anche l’allora presidente del consiglio Berlusconi.

NOEMI LETIZIA HA PENSATO AL SUICIDIO

“Io, tramite un percorso psicologico – racconta la giovane napoletana – sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l’altra strada, come tanta gente fa, no? (…) Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte“. Nell’intervista si ricorda che Noemi Letizia raccontò di chiamare Berlusconi “papi”. “Io chiamo “papi” mio padre”, dice ora Noemi Letizia. Anche Berlusconi? “Mi è stato detto di dire questa determinata cosa e quindi io l’ho detta”. In realtà non lo chiamava così? “Ma no (…) Sono state dette tante cose, ci siamo attenuti a quanto ci hanno detto di dire e fare. La verità è tutt’altra roba“.