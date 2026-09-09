Non ce l’ha fatta Rebecca Pepe, morta la 24enne investita venerdì a Napoli

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Non ce l’ha fatta Rebecca Pepe, la giovane turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita venerdì scorso in via Antonio Dhorn, a Napoli. La studentessa, ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare, è morta questa mattina dopo quattro giorni di cure intensive e i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita. La 24enne aveva riportato un gravissimo trauma cranico nell’impatto con un’automobile. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie e, nonostante le cure e il monitoraggio costante da parte dei sanitari, il quadro clinico non è migliorato.

L’investimento e la fuga

Dopo l’incidente, l’automobilista alla guida della vettura si era allontanato dal luogo dell’investimento, facendo scattare le indagini per identificare il responsabile. Si tratta di un 19enne, che successivamente si è costituito alle autorità. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e della magistratura, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

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La morte della giovane, arrivata dopo quattro giorni di agonia, aggiunge un tragico epilogo a una vicenda che aveva già profondamente colpito la comunità. La 24enne si trovava a Napoli da turista quando è stata travolta. La notizia della sua morte ha lasciato nello sgomento familiari e conoscenti, mentre proseguono gli accertamenti sull’investimento avvenuto in via Antonio Dhorn.

Ok alla donazione degli organi

“Come legale della famiglia della giovane Rebecca Pepe, deceduta questa mattina a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi a Napoli lo scorso venerdì sera, comunico che sono in corso in queste ore le procedure per gli espianti degli organi che Rebecca in vita aveva espresso il desiderio di donare. È un ultimo atto d’amore che descrive chi fosse Rebecca: la sua giovane esistenza è stata vissuta con generosità infondendo positività a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. Grazie al suo altruismo l’immane tragedia che ha colpito la ragazza e la sua famiglia potrà tramutarsi in speranza per altre giovani vite” fa sapere l’avvocato Giuseppe Gatti.