Sport

Non mancano le polemiche in Milan-Napoli, la moviola evidenzia un rigore non dato agli azzurri

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Non mancano le polemiche in Milan-Napoli, la moviola evidenzia un rigore non dato agli azzurri
Non mancano le polemiche in Milan-Napoli, la moviola evidenzia un rigore non dato agli azzurri
Voto 4,5 per Chiffi, arbitro di Milan-Napoli. Secondo la moviola del Corriere dello Sport manca un rigore al Napoli per fallo di Tomori su McTominay.

“Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore, il rosso arriva col sostegno. Poi domani Rocchi a Open VAR dirà che è andato tutto bene”.

Ecco nel dettaglio l’episodio del mancato penalty assegnato al Napoli: “Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi – non una novità – decide di non decidere, il VAR (peggio) avalla la decisione sbagliata. Qui non siamo al rischio, era calcio di rigore”.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

