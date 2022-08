Non rinuncia al Ferragosto in Costiera, in manette 39enne di Boscoreale

Il tribunale gli ha imposto la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Boscoreale, ma questo non gli ha impedito di organizzare una gita nella cittadina di Meta di Sorrento. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento lo hanno fermato a pochi metri dal borgo marinaro, in auto con un’altra persona. Si tratta di Aniello Panariello, 39enne di Boscoreale. Per lui sono scattate le manette. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Napoli. In giro a Ferragosto armati di pistola a salve, nei guai due giovanissimi

Ferragosto di controlli a Napoli. I carabinieri della compagnia Centro hanno presidiato la zona universitaria, gli scali portuali e i Quartieri Spagnoli e Chiaia identificando centinaia di persone. Monitorato l’enorme flusso di turisti in arrivo e in partenza per le isole.

Denunciati per porto di armi un 17enne e un 19enne, entrambi del “pallonetto” di Santa Lucia. Sono stati bloccati in vico Lungo San Martino mentre erano in sella uno scooter. Avevano una ‘replica’ di una revolver, senza tappo rosso e con 2 cartucce a salve nel tamburo.

E proprio nel quartiere santa Lucia i militari hanno rinvenuto 95 grammi di cocaina, 38 dosi di marijuana e 1 bilancino di precisione. La droga era nascosta in un ambiente condominiale di uno stabile popolare.

Uno straniero 26enne è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e 2 di marijuana. Era al molo beverello, in attesa di imbarcarsi per Ischia. Denunciato, dovrà rispondere di detenzione di droga.

Sei i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga. Sono stati controllati tutti prima di imbarcarsi per le isole del Golfo. (ANSA).