Non solo Kevin De Bruyne, De Laurentiis accelera anche per David

Le promesse di Aurelio De Laurentiis di un calciomercato da top club stanno rispettando le aspettative. Dopo il forte pressing su Kevin De Bruyne ecco anche l’accelerazione per David.

Juan Jesus: “Ti aspettiamo KDB”

La situazione Kevin De Bruyne sembra in discesa: le parti si avvicinano sempre di più ed a quanto pare ci sarebbe il sì del giocatore. Il fenomeno belga gradisce la destinazione e avrebbe accettato le proposte economiche di De Laurentiis: 10 milioni alla firma e circa 6 milioni all’anno.

KDB è uno dei calciatori più forti degli ultimi anni: dopo 10 stagioni lascia il Manchester City dopo aver vinto praticamente tutto con la squadra inglese da figura chiave. Sarebbe un tassello fondamentale anche per il percorso Champions che affronterà il Napoli la prossima stagione.

Sotto l’ultimo post del centrocampista ex City è arrivato anche un messaggio di Juan Jesus che invita il calciatore alla corte di ADL scrivendo “Ti aspettiamo KDB”. Connessioni anche con il suo connazionale Romelu Lukaku che risponde ai microfoni di DAZN con un ironico “No comment” lasciandosi andare anche ad un sorriso dopo una domanda sull’arrivo del belga.

L’altro top player

Per quanto riguarda il reparto offensivo del Napoli di quest’anno, non ci sono state particolari scintille. Il bomber Romelu Lukaku ha realizzato 14 reti. Ben distante dalle 25 di Retegui e dai 19 di Moise Kean. De Laurentiis e la società hanno deciso di muoversi per rafforzare il pacchetto offensivo e il nome sembrerebbe quello di Jonathan David.

L’attaccante classe 2000 è un canadese che milita in Ligue One, nel Lille. I suoi numeri sono da top player:

Reti nel 2022/2023: 30

Reti nel 2023/2024: 27

Reti nel 2024/2025: 29

Naturalmente anche le cifre sono da top player. Il canadese si libererà a parametro 0 dalla società francese, ma prenderlo non è affatto semplice. Si parla di un quadriennale da 6.5 milioni all’anno (con bonus facilmente raggiungibili che porterebbero il contratto ad 8 milioni l’anno). I nodi da sciogliere ora sono: clausola rescissoria che ADL non vorrebbe inserire, a differenza dell’entourage di David e i diritti di immagine.

