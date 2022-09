Nonna in moto con nipotina senza casco, blitz a Secondigliano

Continuano senza sosta i controlli finalizzati a tutelare l’incolumità dei minori a Secondigliano. Ieri sera ennesimo intervento degli uomini del locale commissariato (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito), si tratta del terzo in due giorni: gli agenti hanno beccato anche stavolta un minore su uno scooter senza casco accompagnato da un adulto irresponsabile. Il terzo bambino sorpreso in sella ad una moto con un adulto e senza alcuna protezione è una bambina di 6 anni senza casco protettivo a bordo di un motoveicolo di grossa cilindrata guidata dalla nonna.

Senza patente e in violazione delle norme che obbligano l’uso del casco protettivo per i bambini, la donna é stata sanzionata, il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo e la bambina affidata ai genitori, accompagnati da una segnalazione alle autorità preposte a vigilare sulle situazioni familiari rischiose per la crescita dei bambini. Il dirigente del commissariato Raffaele Esposito ha commentato:” Si tratta di un fenomeno purtroppo diffuso dimostrato dagli ultimi episodi che hanno visto bambini anche molto piccoli protagonisti di incidenti. Da ciò la necessità di intervenire prontamente per stroncare un fenomeno divenuto un malcostume presente su tutta Napoli”.

In tre su uno scooter con bimba di cinque anni senza casco, altra multa a Secondigliano