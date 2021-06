Si è ufficilamente messa in moto la macchina di Temptation Island, ed è stata presentata anche la prima coppia che parteciperà nel reality delle tentazioni. Il programma, condotto ancora d Filippo Bisciglia, andrà in onda a partire da fine giugno. Si tratta di Claudia e Ste, fidanzati da 4 anni e mezzo e vogliosi di mettersi alla prova dopo il rinvio del loro matrimonio a causa del Covid. Lei ha 26 anni ed ha scritto alla trasmissione. I due si sarebbero dovuti sposare il primo agosto dell’anno scorso, ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare, quindi – se i due si trovano ora a Temptation Island – è colpa del Covid

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure” – ha dichiarato Claudia. «Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020 – spiega il ragazzo nello spot -, ma con la pandemia abbiamo dovuto rimandare» , ha risposto Ste che poi risponde a Claudia “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”

Torna Temptation Island

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro. Nelle due settimane cercheranno di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione. Il tutto affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.

Si è ufficilamente messa in moto la macchina di Temptation Island, presentata anche la prima coppia che parteciperà nel reality delle tentazioni. Il programma, condotto ancora d Filippo Bisciglia, andrà in onda a partire da fine giugno