Nunzia trovata morta in casa a Marianella, prende quota l’ipotesi dell’omicidio

Nicola Avolio
Oggi pomeriggio il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso un’abitazione in tra via della Bontà e piazza Sant’Alfonso a Marianella. All’interno dello stabile è stato rinvenuto il cadavere, la 51enne Nunzia Cappitelli.

Non si esclude l’intervento di terzi nella causa della morte. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile che procedono. La donna potrebbe essere stata colpita con un oggetto contundente.

L’appartamento della donna è stato sequestrato. In questo momento, gli inquirenti stanno ascoltando i vicini per raccogliere eventuali testimonianze. La donna era divorziata.

Le reazioni dopo la tragedia a Marianella

 

 

