Portici. Fiaccolata per ricordare Tullio e Peppe, una testimone: “Si erano persi”

Emergono nuovi retroscena sul duplice omicidio avvenuto nella notte tra il 28 e 29 ottobre in via Marsiglia ad Ercolano. Come riportato da Cronache della Campania, Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro si erano persi. A raccontarlo sarebbe stata una testimone agli investigatori. I due giovani dovevano raggiungere casa di amici che abitavano non molto lontano da lì, ma la strada principale era stata chiusa a causa di un piccolo smottamento. Così hanno fatto inversione nel tentativo di aggirare l’ostacolo, finendo però per perdere l’orientamento.

Raggiunta via Marsiglia, hanno provato a fare nuovamente inversione per tornare sulla strada ma, prima che potessero farlo, sono stati raggiunti dai proiettili esplosi da Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore 53enne che li aveva scambiati per ladri.

Una fiaccolata in memoria di Tullio e Giuseppe, i due ragazzi uccisi a Ercolano

È in programma quest’oggi, martedì 9 novembre, a Portici, la cittadina nella quale abitavano, una fiaccolata per ricordare Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella. La fiaccolata in memoria dei due giovani partirà da via IV Novembre alle ore 18.

Giuseppe e Tullio uccisi ad Ercolano, dall’autopsia la verità: morti per un colpo alla testa

Raggiunti ciascuno da una ogiva alla testa: uno morto sul colpo, l’altro dopo qualche minuto. Questo il risultato delle autopsie sulle salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro.