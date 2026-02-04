Oltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in provincia di Napoli

PUBBLICITÀ

Brillante, ennesima operazione dei falchi della Squadra Mobile in provincia di Napoli. Questa volta è la periferia orientale ‘teatro’ dell’ennesimo intervento: i poliziotti, a Pollena Trocchia, nel transitare in via Stefano Trinchera hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 24 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, di uno sfollagente telescopico e di 1.220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tale motivo il 25enne Mariano Scarpati è stato arrestato.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del ragazzo, dove hanno rivenuto una pistola replica priva del tappo rosso, 43 cartucce a salve e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali altri motivi Scarpati è stato anche denunciato