PUBBLICITÀ
HomeCronacaOltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in...
CronacaCronaca locale

Oltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in provincia di Napoli

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Oltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in provincia di Napoli
Oltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in provincia di Napoli
PUBBLICITÀ

Brillante, ennesima operazione dei falchi della Squadra Mobile in provincia di Napoli. Questa volta è la periferia orientale ‘teatro’ dell’ennesimo intervento: i poliziotti, a Pollena Trocchia, nel transitare in via Stefano Trinchera hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 24 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, di uno sfollagente telescopico e di 1.220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tale motivo il 25enne Mariano Scarpati è stato arrestato.
Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del ragazzo, dove hanno rivenuto una pistola replica priva del tappo rosso, 43 cartucce a salve e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali altri motivi Scarpati è stato anche denunciato

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati