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La violazione della pax mafiosa a Pianura e la necessità di riportare tutto all’ordine. E’ questo uno dei passaggi più significativi relativi all’omicidio di Gennaro Ramondino, ucciso e dato alle fiamme il 1 settembre del 2024. Ad aggiungere un nuovo particolare alla vicenda è stato Domenico Di Napoli, il collaboratore di giustizia che ha consentito ai magistrati di ricostruire la vicenda. Per quel delitto il giovane Pietro I. è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio e distruzione di cadavere (assolto invece dall’accusa di traffico di stupefacenti e dall’aggravante mafiosa). Secondo Di Napoli Ramondino aveva intenzione di creare un proprio gruppo ed era andato su alcune piazze a prendere soldi senza l’autorizzazione del clan. «Sulla loro piazza i D’Anna mi dissero che era passato Ramondino Gennaro il giorno prima a ritirare da loro 4.000 euro e quel pomeriggio aveva ritirato 2.500 euro. Io contestai ai D’Anna che quando arrivavano al limite massimo di 24.000 — di cui 12.000 vanno alla mia piazza di spaccio e 12.000 vanno a quella di Mattia Perfetto — loro non dovevano consegnare soldi a nessuno. Ciò contraddiceva gli accordi. Prima dell’estate io e Santagata ci mettemmo d’accordo che dovevamo andare da Mattia Perfetto per imporre delle regole su Pianura e fare in modo che tutti andassero d’accordo». Secondo Di Napoli quando Mattia Perfetto, che aveva trattato la spartizione dei proventi della droga con Massimiliano Santagata, venne a sapere questa cosa si arrabbiò moltissimo:«Quando Mattia Perfetto venne a sapere che il Ramondino andava in giro per le piazze a prendersi i soldi, disse a me e a P.I. che ci dovevamo risolvere noi il problema, perché noi l’avevamo indirettamente creato».