Orrore al centro di Napoli, violentata mentre torna a casa

Orrore senza fine in zona Porta Capuana, al centro di Napoli. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto la scorsa notte quando una donna, napoletana di trent’anni, è stata violentata da un extracomunitario che l’ha aggredita mentre stava tornando a casa. Per fortuna l’aggressione è stata notata da un passante che ha allertato una guardia giurata presente in piazza che ha soccorso la donna che è stata portata in ospedale. Le indagini sono subito partite e in poche ore gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti a risalire al presunto responsabile: si tratta di un extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Il sospetto è stato così arrestato e la sua posizione è al vaglio della Procura. La vittima è stata medicata all’ospedale Vecchio Pellegrini e dimessa con una prognosi di venti giorni. Sul suo corpo echimosi ed escoriazioni compatibili con un’aggressione di tipo sessuale.