PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaOrrore al centro di Napoli, violentata mentre torna a casa
Senza categoria

Orrore al centro di Napoli, violentata mentre torna a casa

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
PUBBLICITÀ

Orrore senza fine in zona Porta Capuana, al centro di Napoli. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto la scorsa notte quando una donna, napoletana di trent’anni, è stata violentata da un extracomunitario che l’ha aggredita mentre stava tornando a casa. Per fortuna l’aggressione è stata notata da un passante che ha allertato una guardia giurata presente in piazza che ha soccorso la donna che è stata portata in ospedale. Le indagini sono subito partite e in poche ore gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti a risalire al presunto responsabile: si tratta di un extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Il sospetto è stato così arrestato e la sua posizione è al vaglio della Procura. La vittima è stata medicata all’ospedale Vecchio Pellegrini e dimessa con una prognosi di venti giorni. Sul suo corpo echimosi ed escoriazioni compatibili con un’aggressione di tipo sessuale.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati