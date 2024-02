Osimhen chiede di riposare dopo la Coppa d’Africa, slitta il rientro a Napoli: molto difficile la sua presenza contro il Genoa

PUBBLICITÀ

Victor Osimhen non è ancora pronto, slitta il suo ritorno a Napoli. L’attaccante nigeriano ha accusato, dopo la forte gastroenterite degli scorsi giorni, altri problemi di natura muscolare nella finale di domenica. Il Napoli ha concesso al suo numero nove altre ventiquattro ore per preparare al meglio il rientro in Italia.

A questo punto, la sua presenza in Napoli Genoa di sabato pomeriggio è da considerare in fortissimo dubbio, per non dire impossibile. Osimhen sarà così a disposizione di Mazzarri direttamente per Napoli Barcellona di Champions League in programma mercoledì 21 febbraio.

La gastroenterite e la finale da “acciaccato”

Durante semifinale contro il Sud Africa, Victor Osimhen aveva accusato dei forti dolori addominali a causa di una gastroenterite avuta nei giorni precedenti. Il numero nove azzurro ha dovuto usare alcune flebo riabilitative per recuperare in tempo lampo per il big match contro la Costa d’Avorio. Questa condizione di malessere ha costretto il bomber a giocare a mezzo servizio pur di partecipare all’atto finale della Coppa d’Africa.

Osimhen, non è l’unico infortunio in nazionale

Non è la prima volta che il capocannoniere azzurro subisce degli stop durante le gare con la propria nazionale. Il 14 novembre del 2020 ebbe un brutto colpo alla spalla che lo costrinse a saltare ben quindici gare, tra club e nazionale. Tra i tanti infortuni , seguì poi il fermo ai box per Coronavirus e per lo strappo al bicipite femorale che ha caratterizzato negativamente la sua carriera con la maglia delle super aquile.

Quando torna Victor?

Il rapporto tra Victor Osimhen e la Nigeria è un profondo odi et amo. Ciò che però mette più ansia ai tanti tifosi partenopei è la data prevista per il suo rientro in campo che rischia di slittare. Il Napoli aspettava il suo tesserato mercoledì, poiché era stato concesso un permesso extra di altre 24 ore. Le sue condizioni però sono da valutare e non è escluso che non ci sarà nemmeno contro il Genoa.