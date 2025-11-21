Palladino si presenta: “Andremo a Napoli sfrontati, pronti a giocarci la partita”

PUBBLICITÀ

Napoli-Atalanta si avvicina. La compagine di mister Conte affronterà gli orobici del nuovo tecnico Raffaele Palladino arrivato a Bergamo a seguito dell’esonero di Ivan Juric. Il nuovo allenatore dei bergamaschi si è presentato in conferenza stampa spendendo parole anche sul suo debutto che avverrà al Maradona, sabato 22 novembre alle 20 e 45.

Palladino si presenta: “Sono molto felice di essere qui, farò di tutto per portare l’Atalanta in alto”

Per Palladino, quella all’Atalanta sarà la sua terza avventura su una panchina di Serie A. Dopo l’ottimo lavoro fatto a Monza e a Firenze, Bergamo potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera da allenatore ancor tutta da scrivere.

Il tecnico, nato a Mugnano di Napoli ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui, ed assieme al mio staff, faremo di tutto per portare l’Atalanta in alto. In questi mesi ho studiato, mi sono aggiornato e ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire si all’Atalanta”.

Tutta l’ambizione di Palladino

“Credo che la squadra sia molto forte, non merita questa classifica. La società ha fatto degli acquisti importanti, credo nella forza di questo gruppo. Si può fare sicuramente di più. La squadra deve mettere al primo posto la grinta, e poi si capirà il vestito migliore. La rosa è adatta al 3-4-2-1 o 3-4-1-2, moduli che la squadra conosce bene e che esaltano le caratteristiche del gruppo”. L’ex tecnico della Fiorentina si dice ambizioso e pronto per questa affascinante avventura.

Il debutto contro il Napoli: ecco le parole del nuovo tecnico orobico a tal proposito

“La squadra al Maradona deve difendere e attaccare da squadra, mi interessa vedere una squadra solida, che vada a Napoli sfrontata a giocarsi la partita, ha qualità tecniche e fisiche, dobbiamo battagliare su tutti i campi. Bisogna reagire subito, non vedo l’ora di scendere in campo”. Palladino debutterà proprio nella sua Napoli, una sfida dal sapore speciale nel quale ci terrà a fare bene.

Per l’ex tecnico del Monza si tratta del terzo ritorno a Napoli da avversario su una panchina di Serie A. Nelle precedenti due occasioni, Palladino ha strappato un pareggio ai tempi del Monza per 0-0 nella stagione 2023/2024 ed una sconfitta sulla panchina della Fiorentina nella passata stagione per 2-1 con reti partenopee di Raspadori e Lukaku.