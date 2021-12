Pandoro di pasta al forno, l’ultima novità della cucina napoletana impazza sui social

Un pandoro fatto interamente di pasta al forno: è questa l’ultima invenzione della cucina napoletana per le festività natalizie. Il tipico dolce veronese si fonde con la tradizione partenopea per dar vita a quello che, a detta di molti, è “il pandoro più buono che si possa mangiare”.

L’idea di unire il dolce al salato si deve alla La Padella. La rosticceria di Piazza Arenella ha chiamato la propria invenzione ‘O Pandorello. Al suo interno c’è pasta al forno con pomodoro, provola e melanzane. Una sorta di ‘siciliana’ rivisitata in chiave natalazia. La foto, pubblicata sulla loro pagina Facebook, in queste ore sta letterlamente spopolando sul web: in molti si sono ripromessi di volerlo assaggiare, altri ancora di ripetere la ricetta a casa.

Ad ogni modo non si tratta della prima volta che il tipico dolce veronese viene ‘trasformato’ in una leccornia salata. Qualche anno fa infatti, a spopolare sulle tavole napoletane, fu il pandoro fatto interamente di mozzarella di bufala.