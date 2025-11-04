PUBBLICITÀ
Pareggio amaro: solamente 4 punti in 4 partite in Champions

Un punto che non fa sorridere i tifosi azzurri. Si sperava nei tre punti per riacciuffare le posizioni top in classifica.

Le pagelle azzurre

Il Napoli di Conte è stato molto ordinato nel possesso palla, ma anche molto sterile. Un solo punto contro il Francoforte e quota 4 punti in classifica dopo 4 giornate. Bottino sicuramente non positivo per i partenopei

Milinkovic-Savic 6: chiamato in causa solamente su un tiro ravvicinato di Knauff nel finale che calcia troppo centrale per impensierire il portiere azzurro

Di Lorenzo 6: poco incisivo in fase offensiva, attento in quella difensiva ma nulla di speciale

Buongiorno 5,5: non sembra quello di una volta, non riesce a comandare la difesa e spende tanti falli

Rrahmani 5,5: ammonito per un fallo in ripartenza dove Burkardt lo supera in velocità, molto poco in gestione della palla

Gutierrez 6: forse l’unico che ha provato a creare qualcosa in fase offensiva, le sue sovrapposizioni sono state importanti, ma i cross spesso imprecisi

Lobotka 6: esce al 73′ per fare spazio a Noa Lang. Lo slovacco prova a rendersi utile ma non riesce mai a spiccare veramente

Anguissa 6: bene nel primo tempo con falcate da centometrista, molto impreciso nella seconda frazione di gioco, spreca un gol quasi già fatto

McTominay 5,5: ci si aspetta sempre molto dallo scozzese, ma non è stato questo il caso. Non riesce ad inserirsi nella difesa del Francoforte che lo contiene

Politano 5,5: Sostituito al minuto 65 in favore di Neres, molto stanco dal doppio impegno. Partita resa difficile dall’ottima prestazione di Brown dell’Eintracht

Elmas 6: l’unico brillante nei primi 45 minuti, tanti dribbling e spunti. Praticamente nullo nel secondo tempo

Hojlund 5,5: l’attaccante danese viene praticamente sempre gestito dai tre centrali del Francoforte

Neres 6: entra l”ultima mezz’ora per provare a creare qualche azione pericolosa, pochi spunti.

Lang 6: affidata a lui la fascia sinistra, assieme a Gutierrez hanno provato a minacciare la difesa tedesca, ma anche lui senza mai essere incisivo

La situazione in classifica

Il Napoli apre la quarta giornata di Champions League. Arriva alla sfida con il Francoforte con solamente 3 punti racimolati nelle prime 3 uscite. La squadra di Conte doveva rifarsi dopo la clamorosa figuraccia che ha visto il Napoli perdere per 6-2 dagli olandesi del PSV.

I presupposti non sono stati rispettati, troppo poco coraggio in fase offensiva. Gli azzurri hanno creato troppo poco per impensierire l’Eintracht di Francoforte.

 

