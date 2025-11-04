Pareggio amaro: solamente 4 punti in 4 partite in Champions

Un punto che non fa sorridere i tifosi azzurri. Si sperava nei tre punti per riacciuffare le posizioni top in classifica.
Le pagelle azzurre
Il Napoli di Conte è stato molto ordinato nel possesso palla, ma anche molto sterile. Un solo punto contro il Francoforte e quota 4 punti in classifica dopo 4 giornate. Bottino sicuramente non positivo per i partenopei
Milinkovic-Savic 6: chiamato in causa solamente su un tiro ravvicinato di Knauff nel finale che calcia troppo centrale per impensierire il portiere azzurro
Di Lorenzo 6: poco incisivo in fase offensiva, attento in quella difensiva ma nulla di speciale
Buongiorno 5,5: non sembra quello di una volta, non riesce a comandare la difesa e spende tanti falli
Rrahmani 5,5: ammonito per un fallo in ripartenza dove Burkardt lo supera in velocità, molto poco in gestione della palla
Gutierrez 6: forse l’unico che ha provato a creare qualcosa in fase offensiva, le sue sovrapposizioni sono state importanti, ma i cross spesso imprecisi
Lobotka 6: esce al 73′ per fare spazio a Noa Lang. Lo slovacco prova a rendersi utile ma non riesce mai a spiccare veramente
Anguissa 6: bene nel primo tempo con falcate da centometrista, molto impreciso nella seconda frazione di gioco, spreca un gol quasi già fatto
McTominay 5,5: ci si aspetta sempre molto dallo scozzese, ma non è stato questo il caso. Non riesce ad inserirsi nella difesa del Francoforte che lo contiene
Politano 5,5: Sostituito al minuto 65 in favore di Neres, molto stanco dal doppio impegno. Partita resa difficile dall’ottima prestazione di Brown dell’Eintracht
Elmas 6: l’unico brillante nei primi 45 minuti, tanti dribbling e spunti. Praticamente nullo nel secondo tempo
Hojlund 5,5: l’attaccante danese viene praticamente sempre gestito dai tre centrali del Francoforte
Neres 6: entra l”ultima mezz’ora per provare a creare qualche azione pericolosa, pochi spunti.
Lang 6: affidata a lui la fascia sinistra, assieme a Gutierrez hanno provato a minacciare la difesa tedesca, ma anche lui senza mai essere incisivo
La situazione in classifica
Il Napoli apre la quarta giornata di Champions League. Arriva alla sfida con il Francoforte con solamente 3 punti racimolati nelle prime 3 uscite. La squadra di Conte doveva rifarsi dopo la clamorosa figuraccia che ha visto il Napoli perdere per 6-2 dagli olandesi del PSV.
I presupposti non sono stati rispettati, troppo poco coraggio in fase offensiva. Gli azzurri hanno creato troppo poco per impensierire l’Eintracht di Francoforte.