Dal ‘sold out’ al deserto, il Pareo Park resta vuoto: non ci sono nemmeno i dipendenti

È passata poco più di una settimana da quel 23 giugno ‘infernale’ vissuto al Pareo Park, dove oltre 100 bambini sono rimasti ustionati dopo aver trascorso la giornata nel parco acquatico più grande del Sud Italia. Se 9 giorni fa era ‘sold out’, adesso la situazione è completamente diversa: il Pareo Park, infatti, è completamente vuoto. A riportare la notizia è Cronaca Flegrea (qui l’articolo). Non ci sono neanche i dipendenti ed il parcheggio è deserto.

Il parco acquatico, intanto, resta chiuso dopo l’ordinanza del sindaco Poziello in seguito alle analisi dell’Asl che avevano appura la ‘non balneabilità’ delle acque.

“Informiamo i gentili ospiti che al momento il parco è chiuso per manutenzione”. Questo l’annuncio pubblicato poco fa dalla pagina ufficiale del Pareo Park. Il comunicato è arrivato dopo pochi minuti dopo il documento diffuso dall’Asl Napoli 2. Ecco il contenuto:

“L’analisi delle acque del Pareo Park effettuata dai tecnici dell’ASL Napoli 2 Nord ha evidenziato la presenza di batteri e inquinanti chimici che impediscono la balneazione. Tutti i prelievi delle acque sono stati effettuati alla presenza della controparte nella giornata di lunedì mattina.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord ha immediatamente trasmesso il proprio parere tecnico al Sindaco di Giugliano in Campania ed alle autorità competenti, chiedendo la chiusura della struttura in attesa dei risultati di nuovi prelievi che saranno immediatamente effettuati. La problematica si è evidenziata in tutte le piscine della struttura e anche nei condotti di approvvigionamento. Il personale dell’ASL Napoli 2 Nord è impegnato sin dal pomeriggio di domenica 23 giugno nella gestione della vicenda sia da un punto di vista della gestione dei soccorsi ai bambini, sia da un punto di vista delle analisi delle acque. Già nella serata di domenica i tecnici del Servizio Igiene e Ambiente dell’ASL diretto dal dott. Luigi Castellone aveva effettuato sopralluoghi e verbalizzato le dichiarazioni dei gestori circa la corretta gestione dell’impianto. La società che gestisce il Pareo Park è tenuta, per legge, ad osservare il sistema degli autocontrolli, rivolgendosi a laboratori privati per valutare la qualità delle acque di balneazione”.